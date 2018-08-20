Тайсон заинтересовал Севилью

Капитан Шахтера Тайсон может перейти в испанскую Севилью.

Севилья активно интересуется вингером "горняков" и даже сделала запрос в клуб, сообщает transfermarketweb.com.

Напомним, в последнее время Тайсон активно интересовал Рому, но трансферное окно в Италии уже закрылось, а бразилец продолжает играть в Шахтере.

Тайсон остается в Шахтере, – Фонсека

У составе Шахтера Тайсон выступает с 2013 года, за это время бразилец сыграл за "горняков" 122 игры и отличился 23 раза.