toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ВАЛЕНСИЯ - АТЛЕТИКО КРИСТАЛ ПЭЛАС - ЛИВЕРПУЛЬ

Тайсон заинтересовал Севилью

19:53 68 Читати українською
Тайсон заинтересовал Севилью
Тайсон / фото: О. Осипов

Капитан Шахтера Тайсон может перейти в испанскую Севилью.

Севилья активно интересуется вингером "горняков" и даже сделала запрос в клуб, сообщает transfermarketweb.com.

Напомним, в последнее время Тайсон активно интересовал Рому, но трансферное окно в Италии уже закрылось, а бразилец продолжает играть в Шахтере.

Тайсон остается в Шахтере, – Фонсека

У составе Шахтера Тайсон выступает с 2013 года, за это время бразилец сыграл за "горняков" 122 игры и отличился 23 раза.

Теги
Трансферы Испания Трансферы Чемпионата Испании Шахтер Шахтер Севилья Севилья Трансферы Шахтера Трансферы чемпионата Украины
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
7
мин
Валенсия
21:00
Атлетико
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Залиште відгук