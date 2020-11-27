Полузащитник Шахтера Тайсон близок к полноценному восстановлению от повреждения.

"Горняки" провели восстановительную тренировку после выездного матча Лиги чемпионов против Боруссии М.

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С игроками основной группы занимался Тайсон, сообщает официальный сайт Шахтера, не играл с 8 ноября. Тренировка пропустил Владислав Вакула, однако не из-за повреждения – игрок сегодня выступал в составе Шахтера U-21.

К слову, Тайсон сыграл в 11 матчах в составе Шахтера в сезоне 2020/21, записав 2 гола и 1 ассист.

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