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Тайсон в Рому: представители бразильца подтвердили факт переговоров

18:10 153 Читати українською
Тайсон в Рому: представители бразильца подтвердили факт переговоров
Тайсон / ФК Шахтер

Бразильская звезда Шахтера Тайсон действительно на этой неделе может воссоединиться с Паулу Фонсекой в Роме.

Представители хавбека Шахтера Тайсона подтвердили переговоры о трансфере в Рому. Бразилец может перебраться в Италию на этой неделе перед закрытием трансферного окна.

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"Интерес действительно есть, и помогает тот факт, что Рому возглавляет Паулу Фонсека. Был контакт, но нужно согласовать некоторые детали. Они могут быть согласованы решены на этой неделе", – сказал агент Диего Дорнеллес LaRoma24.

Ранее сообщалось, что Рома стремится перехватить у Лацио украинского нападающего Романа Яремчука.

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