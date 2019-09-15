Тайсон в матче с Зарей отпраздновал двойной голевой юбилей

Капитан "горняков" забил 65-й мяч в украинской карьере, в том числе 45-й за Шахтер.

Гол в матче с Зарей (4:3) стал 65-м в украинской карьере Тайсона. 41 мяч он забил в Премьер-лиге, 17 – в еврокубках, 6 – в Кубке Украины и 1 – в Суперкубке Украины, сообщает Sport.ua.

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45 раз он отличился за Шахтер (ЧУ – 28, ЕК – 10, КУ – 6, СК – 1), 20 – за Металлист (ЧУ – 13, ЄК – 7). Чаще других капитан "горняков" поражал ворота Мариуполя (5 раз) и Зари (4 раза). К слову, среди легионеров не из европейских стран больше Тайсона забивали только 5 игроков, причем все из Бразилии.

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Топ-10 бомбардиров-легионеров

1. Луис Адриано (Бразилия) – 127 голов.

2-3. Брандау (Бразилия) – 91 гол.

2-3. Жуниор Мораес (Бразилия) – 91 гол.

4. Алекс Тейшейра (Бразилия) – 89 голов.

5. Диого Ринкон (Бразилия) – 71 гол.

6. Тайсон (Бразилия) – 65 голов.

7-8. Жадсон (Бразилия) – 63 гола.

7-8. Лаки Идахор (Нигерия) – 63 гола.

9-10. Факундо Ферейра (Аргентина) – 59 голов.

9-10. Клейтон Шавьер (Бразилия) – 59 голов.

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