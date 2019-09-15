toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ШАХТЕР - ЗАРЯ ДИНАМО КИЕВ - ДЕСНА ТАЙСОН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Тайсон в матче с Зарей отпраздновал двойной голевой юбилей

09:13 59 Читати українською
Тайсон в матче с Зарей отпраздновал двойной голевой юбилей
Тайсон / ФК Шахтар

Капитан "горняков" забил 65-й мяч в украинской карьере, в том числе 45-й за Шахтер.

Гол в матче с Зарей (4:3) стал 65-м в украинской карьере Тайсона. 41 мяч он забил в Премьер-лиге, 17 – в еврокубках, 6 – в Кубке Украины и 1 – в Суперкубке Украины, сообщает Sport.ua.

Шахтер – Заря: Тайсон получил жуткую травму и покинул поле на носилках

45 раз он отличился за Шахтер (ЧУ – 28, ЕК – 10, КУ – 6, СК – 1), 20 – за Металлист (ЧУ – 13, ЄК – 7). Чаще других капитан "горняков" поражал ворота Мариуполя (5 раз) и Зари (4 раза). К слову, среди легионеров не из европейских стран больше Тайсона забивали только 5 игроков, причем все из Бразилии.

Тайсон кардинально сменил имидж – бразилец эмоционально переживает сорванный трансфер

Топ-10 бомбардиров-легионеров

1. Луис Адриано (Бразилия) – 127 голов.

2-3. Брандау (Бразилия) – 91 гол.

2-3. Жуниор Мораес (Бразилия) – 91 гол.

4. Алекс Тейшейра (Бразилия) – 89 голов.

5. Диого Ринкон (Бразилия) – 71 гол.

6. Тайсон (Бразилия) – 65 голов.

7-8. Жадсон (Бразилия) – 63 гола.

7-8. Лаки Идахор (Нигерия) – 63 гола.

9-10. Факундо Ферейра (Аргентина) – 59 голов.

9-10. Клейтон Шавьер (Бразилия) – 59 голов.

Шахтер – Заря: Коноплянка как джокер, трагический рок-н-ролл Скрипника и много тревожных сигналов перед стартом в ЛЧ

blog_ava
Срна временами замечает такие вещи, которые мы с Каштру даже не видим, – тренер Шахтера Северино
06:30
252
Теги
Шахтер Шахтер Диого Ринкон Факундо Феррейра Факундо Феррейра Металлист Металлист Клейтон Шавьер Клейтон Шавьер Брандао Брандао Тайсон Тайсон Жуниор Мораес Жуниор Мораес Легионерский хлеб Луис Адриано Луис Адриано Родригес да Силва Жадсон Родригес да Силва Жадсон Алекс Тейшейра Алекс Тейшейра Лаки Идахор Лаки Идахор
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
41
мин
Эйбар
13:00
Эспаньол
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук