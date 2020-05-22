"Тайсон уже много лет в Украине, ему чего-то не хватает": Степаненко отреагировал на слухи о конфликте с бразильцем

Полузащитник Шахтера Тарас Степаненко заверил, что у него нет никаких проблем в общении с Тайсоном.

"У меня с Тайсоном нет никаких проблем, мы нормально общаемся. Люди раздувают какие-то конфликты. Я хочу, чтобы клуб достигал максимальных результатов, поэтому, если себе надо дать по шапке, то я дам спокойно. И так должен каждый к себе относиться, чтобы коллектив добивался результатов.

Тайсон – топовый футболист, за ним всегда следят, такого футболиста хотят получить к себе в команду много тренеров и руководителей. Где-то в уши что-то льют агенты, где-то он тоскует по дому, по Бразилии, чаще всего вспоминает Интернасьональ.

Интернасьональ будет бороться с именитыми клубами за Тайсона

Он вырос в большой семье, у него много братьев и сестер. Они постоянно к нему прилетают, мама прилетает в Киев, они здесь живут. Он уже много лет в Украине, ему чего-то не хватает. Но как только команда что-то выигрывает или еврокубки, то он тренируется, все супер. Был момент, он ходил без настроения, Андрей Шевченко ему классные слова сказал на награждении, когда он начал тренироваться. Он поддается эмоциям, у него бывают часто перепады настроения. Это играет свою роль.

Но я думаю, что он очень любит нашу страну, наш клуб, как бы ни сложилась его карьера, он до конца отработает контракт. Договорится с клубом, останется – для уровня Шахтера это будет классно. А не договорится – в любой команде Бразилии, Европы он будет играть. Его качество на высшем уровне, не зря он в сборную Бразилии вызывался", – цитирует Степаненко Tribuna.

Напомним, после поражения от Аталанты Тарас Степаненко выразил недовольство поведением некоторых своих одноклубников, которые, по его мнению, демонстрируют неуважение к клубу. Вероятно, речь шла о бразильском легионере "горняков" Тайсоне, который в 17 туре УПЛ получил подозрительную желтую карточку и пропустил матч с Зарей. Ответ Тайсона был незамедлительным – игрок посоветовал Степаненко обратить внимание на свои собственные ошибки.

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