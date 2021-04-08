Бразилец на правах свободного агента официально присоединится к "колорадос" 1 июля, уверяет авторитетный портал Transfermarkt.

Тайсон сделал очередную мученическую публикацию – бразилец мечтает о мире после Шахтера

Ранее сообщалось, что Шахтер может отпустить Тайсона досрочно и получить скидку на трансфер защитника Интернасьонала Винисуса Тобиаса. Впрочем, 33-летнему вингеру таки придется отработать свой контракт с "горняками" до конца. Сейчас опальная звезда продолжает отбывать наказание в дубле.

Напомним, Тайсон выступает за Шахтер с 2013 года. В футболке донецкого клуба он провел 299 матчей, отличился 55 голами и 78 ассистами.

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