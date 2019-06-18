Тайсон стал лучшим игроком Шахтера в сезоне 2018/19

Болельщики Шахтера выбрали лучшего футболиста команды в сезоне-2018/19.

По результатам голосования победителем стал капитан "горняков" Тайсон, который набрал 3129 баллов, сообщает пресс-служба Шахтера.

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Напомним, в прошлом сезоне 31-летний бразилец провел 35 матчей в составе дончан, отличился 6 забитыми мячами и 15 ассистами. Фанаты трижды называли его лучшим игроком месяца – в сентябре, ноябре и мае.

Второе место занял голкипер Андрей Пятов с 1411 голосами. Далее расположились Марлос (797), Жуниор Мораес (788) и Тарас Степаненко (486).

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