toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
НЕЙМАР ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ МИШЕЛЬ ПЛАТИНИ РОМАН ЗОЗУЛЯ ТРАНСФЕРЫ

Тайсон стал лучшим игроком Шахтера в сезоне 2018/19

11:03 15 Читати українською
Тайсон стал лучшим игроком Шахтера в сезоне 2018/19
Тайсон / фото: ФК Шахтер

Болельщики Шахтера выбрали лучшего футболиста команды в сезоне-2018/19.

По результатам голосования победителем стал капитан "горняков" Тайсон, который набрал 3129 баллов, сообщает пресс-служба Шахтера.

"После трех очень успешных лет в Украине выпал шанс реализовать мечту". Фонсека – о том, какой будет его Рома

Напомним, в прошлом сезоне 31-летний бразилец провел 35 матчей в составе дончан, отличился 6 забитыми мячами и 15 ассистами. Фанаты трижды называли его лучшим игроком месяца – в сентябре, ноябре и мае.

Второе место занял голкипер Андрей Пятов с 1411 голосами. Далее расположились Марлос (797), Жуниор Мораес (788) и Тарас Степаненко (486).

Кого Шахтар призначив головним тренером: Луїш Каштру, 33-й в історії, або Саррі з Португалії – це ризиковано і цікаво

blog_ava
Суарес призвал Барселону подыскать ему замену
11:16
266
Теги
Тайсон Тайсон Шахтер Шахтер
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
11
час
:
34
мин
Боливия
00:30
Перу
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук