Тайсон стал лучшим игроком 1 тура УПЛ по версии InStat – в топ-10 только один представитель Динамо

Аналитический ресурс InStat назвал Тайсона лучшим игроком стартового тура УПЛ, информирует Команда№1.

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Бразилец набрал 376 баллов эффективности и существенно опередил своего одноклубника Алана Патрика (323). Тройку лидеров замкнул форвард Десны Филипп Будковский (319). Интересно, что в топ-10 попали сразу пять представителей Шахтера, победившего Колос со счетом 3:1. А вот разгром Олимпика (1:4) в исполнении Динамо был не столь ярким с точки зрения статистики – киевляне делегировали только Александра Караваева.

Напомним, УПЛ берет паузу из-за матчей национальных сборных – 2 тур чемпионата начнется аж 12 сентября.

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