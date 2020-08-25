toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Тайсон стал лучшим игроком 1 тура УПЛ по версии InStat – в топ-10 только один представитель Динамо

18:59 - Читати українською
Тайсон стал лучшим игроком 1 тура УПЛ по версии InStat – в топ-10 только один представитель Динамо
Тайсон / Сайт Шахтера

Игроки Шахтера стали лидерами по многим показателям эффективности в поединках 1 тура УПЛ.

Аналитический ресурс InStat назвал Тайсона лучшим игроком стартового тура УПЛ, информирует Команда№1.

Транжира Супряга, распасовщик Кендзера и сенсационный дриблер из Александрии – лидеры по статистике в первом туре УПЛ

Бразилец набрал 376 баллов эффективности и существенно опередил своего одноклубника Алана Патрика (323). Тройку лидеров замкнул форвард Десны Филипп Будковский (319). Интересно, что в топ-10 попали сразу пять представителей Шахтера, победившего Колос со счетом 3:1. А вот разгром Олимпика (1:4) в исполнении Динамо был не столь ярким с точки зрения статистики – киевляне делегировали только Александра Караваева.

Напомним, УПЛ берет паузу из-за матчей национальных сборных – 2 тур чемпионата начнется аж 12 сентября.

"Луческу підтримав Шапаренка та Супрягу": що відбувається у Динамо і чому у Скрипника – дуже скрутна ситуація

blog_ava
Галатасарай согласился продать бразильца в Динамо, – СМИ
11:24
16733
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Тайсон Филипп Филипп Будковский Алан Алан Патрик Александр Александр Караваев Шахтер Шахтер
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • "Перед смертю – живи!": правила життя Мірчі Луческу
    Овертайм — 15:007097 "Перед смертю – живи!": правила життя Мірчі Луческу
51
мин
Шахтер
21:00
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?