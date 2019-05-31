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Тайсон стал лучшим ассистентом УПЛ-2018/19

08:25 32 Читати українською
Тайсон стал лучшим ассистентом УПЛ-2018/19
Тайсон / ФК Шахтер

Полузащитник Шахтера Тайсон отдал больше результативных передач в УПЛ.

Тайсон стал лучшим ассистентом УПЛ в сезоне 2018/19. На счету бразильца 12 результативных передач, на 1 больше, чем в вингера Динамо Виктора Цыганкова.

Мораес стал лучшим бомбардиром УПЛ

Донецкий Шахтер по итогам сезона стал чемпионом Украины, набрав 83 очка. Киевское Динамо завершило чемпионат на 2 позиции с 72 пунктами.

В следующем году дончане в статусе победителя УПЛ сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов.

Шахтер в последнем матче чемпионата разгромил Львов

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