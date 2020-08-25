Тайсон сменил прическу перед матчем за Суперкубок против Динамо – игрок Шахтера сравнил себя с экс-звездой НБА

Бразилец вышел на тренировку "горняков" с новой прической. Вместо пышного афро Тайсон заплел волосы в дреды.
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"Аллен Тайверсон", – подписал фотографию с обновленным образом лидер Шахтера. 32-летний форвард явно намекает на сходство с бывшей звездой НБА Алленом Айверсоном.
Напомним, уже сегодня (25 августа) Тайсон вместе с Шахтером будет противостоять Динамо в Суперкубке Украины. Начало встречи в 21:30.
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