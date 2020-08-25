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Тайсон сменил прическу перед матчем за Суперкубок против Динамо – игрок Шахтера сравнил себя с экс-звездой НБА

06:30 - Читати українською
Тайсон сменил прическу перед матчем за Суперкубок против Динамо – игрок Шахтера сравнил себя с экс-звездой НБА
Тайсон / Сайт Шахтера

Форвард Шахтера Тайсон отважился на некоторые изменения в своей внешности.

Бразилец вышел на тренировку "горняков" с новой прической. Вместо пышного афро Тайсон заплел волосы в дреды.

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"Аллен Тайверсон", – подписал фотографию с обновленным образом лидер Шахтера. 32-летний форвард явно намекает на сходство с бывшей звездой НБА Алленом Айверсоном.

Напомним, уже сегодня (25 августа) Тайсон вместе с Шахтером будет противостоять Динамо в Суперкубке Украины. Начало встречи в 21:30.

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Allen Taiverson!! ️

Допис, поширений Taison Barcellos Freda (@taisonfreda7)

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Теги
Шахтер Шахтер Тайсон
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