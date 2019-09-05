"Тайсон сделал большую ошибку", – Цыганык назвал причины срыва трансфера капитана Шахтера

Ведущий программы "Профутбол" Игорь Цыганык рассказал о тяжелом характере капитана Шахтера Тайсона и рассказал о причинах срыва его трансфера.

"Тайсон – очень специфический человек. Иногда его человеческие качества противоречивы. Скажу так. Для большинства людей в Шахтере вообще было шоком, что его назначили капитаном. Он всегда был одиночкой.

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Я знаю точно, как он всем рассказывал, как хочет играть за сборную Украины. Но в последний момент попросил денег. А ему сказали, что не дадут, и он решил, что попробует себя в сборной Бразилии. Тайсон – человек со своеобразными взглядами на жизнь.

Сейчас большой ошибкой Тайсона стало то, что он вышел в публичность. И когда он написал, чтобы его отпустили, любые переговоры были прекращены. Был разговор только о 30 млн евро. Платят – переходит. Платят 29,99 млн – не переходит", – признался Цыганык в эфире Цыганык Live.

Напомним, Тайсона связывали с возможным трансфером в Рому или Милан, но стороны так и не смогли договориться.

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