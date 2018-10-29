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Тайсон рассказал, как проходит восстановление после травмы

22 октября 09:58 172 Читати українською
Тайсон рассказал, как проходит восстановление после травмы
Тайсон / фото: ФК Шахтер

Капитан Шахтера Тайсон, который травмировался в матче с Зарей, надеется, что через две недели начнет выполнять беговые упражнения.

"Сейчас прохожу терапию каждый день. Чувствую себя лучше, уже кручу велосипед. Однако, еще не могу назвать точную дату своего возвращения. Сам не знаю.

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Если же говорить о моих желаниях, то хотелось бы сыграть со своими партнерами уже в ближайший вторник (домашний поединок Лиги чемпионов против Манчестер Сити. – прим. Футбол 24). Но, к сожалению, у меня не получится. Буду болеть за команду.

Уже не дождусь, когда вернусь на поле. Возможно, через две недели я начну бегать", – сказал Тайсон в интервью программе "ПроФутбол".

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Шахтер Шахтер Тайсон Тайсон
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