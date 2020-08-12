Тайсон проиграл борьбу за звание лучшего игрока 1/4 финала ЛЕ – победитель уже вылетел из турнира

Победителем стал голкипер Копенгагена Карл-Юхан Юнссон, информирует официальный Twitter Лиги Европы.

Отмененные голы, удары в штанги и победный пенальти в видеообзоре матча Манчестер Юнайтед – Копенгаген

30-летний вратарь всеми силами сдерживал атаки Манчестер Юнайтед. Не в последнюю очередь благодаря его игре датчане все же дотянули до экстра-тайма, но Бруну Фернандеш с пенальти принес "красным дьяволам" победу.

Также на звание лучшего игрока четвертьфиналов Лиги Европы претендовали Тайсон (Шахтер), Лукас Окампос (Севилья) и Николо Барелла (Интер). В полуфинале турнира Шахтер сыграет с Интером, а Севилья будет противостоять Манчестер Юнайтед. Поединки пройдут 17 и 16 августа соответственно.

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