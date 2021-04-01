Вингер Шахтера Тайсон вынужден мириться с не слишком приятным статусом.

Бразилец продолжает тренироваться с дублем "горняков" и на матч первой команды против Ворсклы не поедет, утверждает Meta-ratings.

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В течение последних дней бразильская пресса сообщала о досрочном разрыве контракта, чтобы Тайсон как можно скорее присоединился к Интернасьоналу. Впрочем, "побег из плена" пока откладывается, и 33-летнему вингеру придется мириться с унизительной ролью.

Напомним, Тайсон выступает за "горняков" с 2013 года, а его контракт заканчивается летом. В текущем сезоне бразилец провел 24 матча во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 ассист. Причиной наказания звезды стал отказ выходить на замену.

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