Звезда Шахтера Тайсон пообещал не забывать Украину, где провел основную часть своей карьеры.

"11 лет в стране, которая меня приняла, которая сделала меня лучше и позволила достичь высот в моей профессии! Спасибо за вашу приверженность ко мне, можете быть уверены, я буду помнить вас всю жизнь!

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Спасибо, я люблю тебя, Украина!" – написал Тайсон в Instagram, прикрепив фото с наградами "Футбольные звезды Украины".

Напомним, действующий контракт бразильца заканчивается летом, и хавбек близок к переходу в Интернасьонал. Тайсон защищает цвета донецкого клуба с 2013 года.

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