"Ситуация Тайсона? Не могу этот момент комментировать, потому что это личное для него и клуба.

Тайсон больше не сыграет за Шахтер, – СМИ

Считаю, что он поступил просто некорректно. Думаю, люди, которые должны это решить, уже все решили. Все вопросы улажены", – заявил Бондарь в разговоре с Футбольним форматом.

Напомним, 20 марта Шахтер перевел Тайсона в дубль из-за отказа выходить на замену в матче ЛЕ против Ромы. Контракт бразильца рассчитан до 30 июня, после чего он должен присоединиться к Интернасьоналу на правах свободного агента.

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