Бразильский коллектив, в котором выступает Тайсон, продолжит выступления в Кубке Либертадорес.

В 6-м туре Интернасьонал встречался с Олвэйс Реди. Матч завершился нулевой ничьей, несмотря на тотальное преимущество бразильцев над боливийцами.

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Весь поединок на поле провел экс-звезда Шахтера Тайсон, который одел капитанскую повязку и был одним из главных дирижеров "колорадос" в поединке.

Заметим, что эта ничья подарила Интернасьоналу 10 очков и первое место в квартете В по итогам группового этапа, что гарантирует участие в плей-офф Кубка Либертадорес.

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Видеообзор матча Интернасьонал – Олвэйс Реди: