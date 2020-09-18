Тайсон сообщил донецкий клуб, что это его последний сезон в Шахтере. Об этом сам форвард рассказал бразильским журналистам, сообщает Revista Colorado.

Тайсон попал в символическую сборную Лиги Европы сезона 2019/20

Тайсон заявил, что покинет "горняков" по завершении действующего контракта, который действует до лета 2021 года. СМИ сообщают, что бразилец имеет устную договоренность о переходе в Интернасьональ, за который он уже когда-то выступал. Причиной такого решения является желание быть ближе к маме и тяжело больному отцу.

Отметим, что свою карьеру Тайсон начинал в Бразилии в Интере B, откуда перебрался в Интернасьональ. Позже форвард три сезона провел в Металлисте, а с 2013 он защищает цвета Шахтера. В прошлом сезоне Тайсон сыграл 38 матчей за "горняков" во всех турнирах, отметился 11 голами и 10 ассистами.

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