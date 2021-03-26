"Все хорошо, Тайсон возвращается. Он уже подписал предварительный контракт. Сначала речь шла о двухлетнем договоре, к середине 2023 года. Сейчас Интернасьонал общается с Шахтером относительно того, сможет Тайсон вернуться в Бразилию раньше. У него нет шансов не приехать, он уже подписал соглашение. Это был его жизненный выбор.

Шахтер может отпустить Тайсона в Интернасьонал досрочно – "горняки" хотят скидку на жемчужину бразильцев

У нас были варианты в Китае, Саудовской Аравии, Италии, Португалии, Турции, но он подумал, что пора возвращаться. Если случится так, что он должен будет отработать контракт до конца, то с 1 июля он точно станет игроком Интернасьоналя", – поделился Дорнеллес в комментарии Gauchazh.

Напомним, ветеран выступает за "горняков" с 2013 года. В текущем сезоне Тайсон провел 24 матча во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 ассист. Недавно звезду перевели в дубль из-за отказа выходить на замену.

У Шахтарі він бунтував задовго до Тайсона: призовий кросворд від головного редактора