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Тайсон планирует покинуть Шахтер зимой, – Calciomercato

20:21 74 Читати українською
Тайсон планирует покинуть Шахтер зимой, – Calciomercato
Тайсон / Getty images

Полузащитник Шахтера Тайсон во время зимнего трансферного окна совершит еще одну попытку сменить команду.

Бразильский полузащитник решительно настроен покинуть чемпионат Украины, утверждает Calciomercato.

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По информации издания, 31-летний бразилец все еще хочет попробовать свои силы в более сильном чемпионате и рассчитывает на предложение Милана. В случае наличия возможности перейти в Милан капитан Шахтера якобы готов подать запрос на трансфер.

Напомним, "россонери" в конце лета вели с Шахтером переговоры по переходу Тайсона. Однако "горняки" были готовы отпустить своего капитана только после уплаты клаусулы, которая составляет 30 млн евро.

В нынешнем сезоне Тайсон сыграл за Шахтер 5 поединков в чемпионате Украины, в которых забил 3 гола и стал автором 4-х результативных передач.

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