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Тайсон опубликовал новый пост о несправедливости – бразилец не выглядит счастливым в Шахтере

08:00 209 Читати українською
Тайсон опубликовал новый пост о несправедливости – бразилец не выглядит счастливым в Шахтере
Тайсон / Фото ФК Шахтер

Бразильский капитан Шахтера Тайсон оставил неоднозначное сообщение в instagram.

"Тишина, спокойствие и терпение. Возможно, это один из способов борьбы с несправедливостью", – написал Тайсон под своим печальным фото в instagram.

"Они не хотят меня отпускать", – Тайсон снова намекнул на желание покинуть Шахтер

На фоне заявлений самого 32-летнего хавбека о его желании попрощаться с Шахтрем, эти слова намекают на то, что бразилец не может дождаться, когда покинет донецкий клуб.

Напомним, Тайсон защищает цвета "горняков" с 2013 года. В текущем сезоне УПЛ хавбек провел 13 матчей, в которых отметился 7-ю голами и 9-ю ассистами.

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