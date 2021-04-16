Сегодня "горняки" объявили о досрочном прекращении сотрудничества с Тайсоном, который последние недели провел в дубле из-за нарушения дисциплины. 33-летний бразилец вернется на родину, где должен стать игроком тамошнего Интернасьонала.

Тайсон официально покинул Шахтер

Как ни странно, на это событие футболист отреагировал довольно сдержанно. В своих соцсетях Тайсон опубликовал коллаж со своими фото и инфографикой завоеванных с дончанами трофеев. Бразилец не стал писать прощальное обращение, просто поблагодарив Шахтер.

К слову, Тайсон присоединился к Шахтеру в начале 2013 года из харьковского Металлиста. В футболке "горняков" провел 299 матчей во всех турнирах, забил 55 голов и отдал 78 ассистов. Стал 6-кратным чемпионом Украины, 5 раз выиграл Кубок и 4 – Суперкубок. Также имеет в своем активе звание лучшего футболиста года в УПЛ.

Каштру "відправляють" у відставку, але його призначення у Шахтар повністю себе виправдало