Будущее Тайсона все еще не решено. В переговорах с бразильским грандом до сих пор нет конкретики.

Действующее соглашение между "горняками" и Тайсоном завершается в июне. Вингер не подписал новый контракт с Шахтером, ведь якобы хочет вернуться в Интернасьональ. Правда, стороны еще ни о чем не договорились.

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Представитель футболиста Диего Дорнеллес заявил, что переговоры пока не продвигаются. "Пока нет ничего нового. Все то же самое", – цитирует агента Revista Colorada. Как считает Дорнеллес, Шахтер попытается использовать последние месяцы для продолжения сотрудничества с Тайсоном.

Напомним, бразилец выступает за дончан с 2013 года. Перед этим выступал за Металлист, в который перебрался как раз из Интернасьоналя. В текущем сезоне Тайсон провел за "горняков" 22 матча во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 ассист.

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