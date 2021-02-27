"У нас большие шансы на финал Лиги Европы. Наша команда очень хороша. К сожалению, мы потеряли Степаненко. Исмаили, возможно, вернется.

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Если у нас будет вся группа, весь коллектив, мы будем сильнее и у нас будут очень большие шансы. У нас замечательный и сильный клуб. Все в хороших кондициях, есть условия для игры. Поэтому мы мечтаем пройти в финал, но должны работать пошагово. Это самое главное", – сказал Тайсон в комментарии клубном YouTube-каналу.

Напомним, Шахтер по сумме двух матчей одолел Маккаби Тель-Авив и пробился в 1/8 финала Лиги Европы, где встретится с итальянской Ромой. Первый поединок "горняки" проведут 11 марта на выезде, ответный – через неделю в Киеве.

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