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Тайсон может стать одноклубником Малиновского – есть два препятствия трансферу

13:33 - Читати українською
Тайсон может стать одноклубником Малиновского – есть два препятствия трансферу
Тайсон / ФК Шахтер

Полузащитник Шахтера Тайсон попал в список интересов Аталанты, за которую выступает Руслан Малиновский.

Тайсон, Мемфис Депай и Флориан Товен стали главными кандидатами на замену Йосипу Иличичу, сообщает Tuttomercatoweb.

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Интересно, что у всех игроков есть обще препятствие – высокие требования по зарплате. Тайсон получает в Шахтере 3 млн евро, Товен – 4 млн в Марселе, а Депай возможно потребует еще большую сумму. Также отмечается, что "горняки" не хотят отпускать своего капитана.

К слову, бразилец провел 35 матчей в составе Шахтера в прошлом сезоне, записав в свой актив 10 голов и 9 ассистов.

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