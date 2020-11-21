"Горняки" объявили заявку на поединок 10 тура УПЛ против Александрии. Луиш Каштру не сможет рассчитывать на нескольких важных исполнителей.

Марлос, Тайсон, Валерий Бондарь, Анатолий Трубин и Давид Хочолава оказались вне заявки Шахтера на матч против Александрии. Всего в списке Луиша Каштру – 20 футболистов, информирует официальный Twitter "оранжево-черных".

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Также не сыграют травмированные Евгений Коноплянка, Исмаили и Виктор Корниенко, а Виктор Коваленко продолжает лечение от коронавируса, положительный тест на который сдал в Швейцарии.

Матч Шахтер – Александрия стартует в 17:00 на киевском НСК Олимпийский. После 10-ти туров "горняки" отстают от Динамо на 1 пункт.

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