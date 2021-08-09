Бразилия, 15 тур

Фламенго – Интернасьонал – 0:4

Голы: Юри Альберто, 19, 41, 70, Тайсон, 55

Фламенго к отчетному матчу подошел с серией побед, которая длилась ровно месяц и насчитывала восемь поединков во всех турнирах. На бумаге Интернасьонал не выглядел соперником, способным остановить хозяев, но именно "Колорадос" одержали сокрушительную победу.

Пятов назвал главного виновника ухода Тайсона из Шахтера

Отметим бывшего хавбека Шахтера Тайсона. Бразилец впервые забил после возвращения в родной клуб. Получилось просто роскошно – хавбек подхватил мяч посреди собственной половины поля и помчался к воротам соперника. На пути Тайсон оставил в дураках двух соперников и метров с 11-ти легко прошил голкипера, сделав счет 3:0.