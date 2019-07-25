Тайсон категорически ответил относительно интереса Ромы

Капитан Шахтера Тайсон ответил на самые важные вопросы накануне встречи с Динамо в Суперкубке Украины.

"Это Классическое, первый матч сезона. Мы очень много работали, отрабатывали новую тактическую схему. Привыкали к новому тренеру. Во всяком случае, мы готовы к тому, чтобы провести великолепную игру и начать новый сезон, выиграв титул.

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За Динамо на сборах не следил. Я привык смотреть на свою команду, а соперников разбирать вместе с тренерским штабом.

Кто лучше, Фонсека или Каштру? Не люблю сравнивать тренеров. У каждого есть своя философия, все отличаются. Фонсека ушел – мы желаем ему только успехов. Звал ли он меня в Рому? Я не хочу об этом говорить", – цитирует Тайсона Tribuna.com.

Напомним, матч за Суперкубок Украины между Динамо и Шахтером состоится 28 июля, начало в 21:00.

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