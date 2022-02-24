"Я спал и просыпался с рукой на сердце за Украину. Облегчение от того, что мы здесь, в безопасности. Но в то же время с тяжелым сердцем за эту столь дорогую и любимую страну. Как мы говорим, нашу вторую страну.

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Мы приехали в Украину молодыми, а поехали взрослыми и зрелыми. Украина была и будет частью нашей жизни навсегда.

Я только прошу бога сохранить и позаботиться об этой стране и народе, который так много страдал. Нашим друзьям. Я молюсь, чтобы они смогли выбраться оттуда как можно быстрее. Пусть хранит их бог", – написал Тайсон в Instagram.

Напомним, сегодня, 24 февраля, российские войска атаковали Украину сразу по нескольким направлениям. Наши воины продолжают давать достойный отпор оккупантам и уничтожать врага.

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