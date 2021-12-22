"Тайсон сам говорил, что хочет завершить карьеру в Металлисте. Но говорить о том, что он сейчас приедет в Первую лигу, не стоит.

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И у Тайсона большая зарплата – если его приглашать, то надо будет всем поднимать. Тайсон хочет играть за Металлист, но хочет ли Металлист – вопрос. И если это произойдет, то только в УПЛ", – сказал Цыганык в своей программе "Цыганык Live".

Напомним, Тайсон в 2010 году перебрался из Бразилии в Металлист. Через три года он стал игроком донецкого Шахтера, где выступал до весны 2021 года. Сейчас 33-летний футболист играет за Интернасьонал, его контракт рассчитан до лета 2023 года.

Металлист является главным претендентом на выход в УПЛ. Первую часть Первой лиги коллектив Александра Кучера завершил лидером с преимуществом в 11 очков над Кривбассом, который идет вторым.

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