"На прошлой неделе состоялась встреча между моим агентом и представителями Интернасьоналя. Мы начали диалог. Надеюсь, на этот раз он будет иметь счастливый конец.

Каштру категорично ответил на вопрос о мотивации Тайсона в Шахтере

Я думаю не о том, чтобы оставаться за границей, а о возвращении домой. Я уже разговаривал с друзьями, с семьей. Они рассказывают мне все, что происходит, но я хочу быть дома.

В Украину я приехал 21-летним, был напуган, подумал, что приеду, а через год вернусь в Бразилию. Но здесь я уже 11 лет. К Шахтеру претензий нет, но время пришло. Я уже передал им это. Я сказал, что очень уважаю их, но не собираюсь продлевать контракт. Они попросили меня подумать. Но они уже знают, что в следующем году я больше не буду частью команды.

У меня есть два месяца, после чего я смогу подписать предварительный контракт. Поэтому мы очень близки к тому, чтобы это произошло", – цитирует Тайсона Goal.

Напомним, бразилец защищает цвета Шахтера с 2013 года. Ранее была информация, что в услугах Тайсона заинтересован Милан.

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