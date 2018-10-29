Тайсон быстро восстанавливается от травмы – футболист уже занимается в спортзале

Хавбек Шахтера Тайсон показал, как восстанавливается от травмы.

Бразильский полузащитник Шахтера Тайсон выложил на своей странице в инстаграм серию видеороликов, где занимается в спортивном зале. "Осталось еще немного. Я скоро вернусь", – написал хавбек под постом.

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Тайсон выполняет разного рода упражнения, которые не сильно нагружают его травмированную ногу. К ноге прикреплены различные устройства для фиксации показателей и предотвращения рецидива.

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Напомним, игрок Зари Игорь Харатин грубо сыграл против капитана дончан в 11 туре УПЛ, и тот был вынужден покинуть поле с помощью медиков. Тасон должен вернуться на поле до середины ноября.