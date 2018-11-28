Тайсон – о победе над Хоффенхаймом: Эмоции запредельные

Лидер донецкого Шахтера Тайсон прокомментировал победу "горняков" над немецким Хоффенхаймом (3:2) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

"Сложное противостояние. У нас были моменты, когда нужно было жертвовать собой. В Лиге чемпионов всегда так. Хочу поздравить всех с замечательной победой. Также хочу пожелать Марлосу быстрее вернуться – мы нуждаемся в его помощи. Поздравляю совершенно всю нашу команду!

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Лига чемпионов – очень трудное соревнование. Конечно, переживали после последнего поединка против Сити. Это не наша команда играла в том матче... Сейчас мы совсем иначе себя проявили, и это был Шахтер, который я знаю. Мы заслужили отличную победу.

Я такой человек. Не люблю уступать, не люблю играть вничью. Это эмоции, совсем запредельные. Зашел в раздевалку и сказал ребятам: сделаем так, чтобы мы играли, как в начале первого тайма. Мои партнеры поняли меня, услышали, что самое главное. Мы уважаем друг друга и смогли одержать победу.

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Конечно, сложно заменить Фреда, Бернарда и Факундо Феррейру, ведь они были полностью адаптированы к нашей игре. Сиприано, Фернандо, который, к сожалению, травмирован, Майкон, несомненно, в будущем нам помогут. Вы можете быть уверены в этом, я говорю абсолютно точно, однако следует дать им некоторое время. Бразильский чемпионат, украинский чемпионат и Лига чемпионов отличаются, но я убежден, что ребята постараются сделать все, чтобы адаптироваться как можно быстрее.

Верю в свою команду до самого конца. Мы здесь не просто так. Я доверяю всем футболистам, доверяю тренерскому штабу и вообще всем людям, которые работают с нами. Мы готовы встретиться с Лионом – это будет последняя игра. Двигаемся шаг за шагом. Впереди украинский чемпионат – уверен, что проведем отличный поединок. Не просто так мы находимся на первом месте в чемпионате Украины. И сейчас у нас остается один матч на домашней арене, где мы сможем пройти в 1/8 финала Лиги чемпионов", – цитирует Тайсона официальный сайт Шахтера.

Отметим, что Шахтер дожал Хоффенхайм в сумасшедшем матче Лиги чемпионов. Тайсон и Исмаили стали авторами трех голов в ворота немецкой команды. Капитан "горняков" получил наивысшую оценку за отчетный поединок.