В четверг, 2 марта турецкие СМИ распространили новость, согласно которой дебют Николо Дзаньоло за Галатасарай активировал бонус для Ромы в размере 1,5 миллиона евро в рамках трансфера игрока.

В действительности всё обстоит несколько иначе, информирует Corriere dello Sport.

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На самом деле когда Галатасарай и Рома закрывали сделку по игроку, турецкий клуб попросил, чтобы часть фиксированной суммы (1,5 млн евро из 16 млн евро) по финансовым причинам была выплачена позже. Из-за сложного момента, который переживала Турция в связи с разрушительным землетрясением, Рома согласилась на эти условия. Таким образом, римское издание опровергло информацию о дополнительном бонусе для Ромы за трансфер Дзаньоло.

Рома уже получила от Галатасарая 16,5 млн евро, 15% из которых (2,4 млн евро) достались предыдущему клубу игрока, Интеру. Также римский клуб рассчитывает получить в будущем еще 13 миллионов евро в виде бонусов.

Напомним, что в своём дебютном матче за Галатасарай Дзаньоло отметился голом.