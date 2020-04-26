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Таджикистан решил приостановить чемпионат – в стране не зафиксировано ни одного больного коронавирусом

06:00 8 Читати українською
Таджикистан решил приостановить чемпионат – в стране не зафиксировано ни одного больного коронавирусом
Сборная Таджикистана / Фото Pressa.tj

Чемпионат Таджикистана наконец сдался и объявил об остановке турнира.

"Федерация футбола Таджикистана полностью поддерживает решение республиканского штаба по профилактике коронавируса в стране.

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В связи с этим федерация футбола Таджикистана приняла решение приостановить проведение всех спортивных соревнований по футболу.

Воскресные матчи четвертого тура чемпионата Таджикистана среди команд высшей лиги состоятся согласно календарю. Начиная с пятого тура матчи высшего дивизиона будут временно приостановлены", – говорится в заявлении местной федерации.

Стоит отметить, что в стране не зафиксировано зафиксировано ни одного случая инфицирования коронавирусом. Также матчи продолжают проводить в чемпионате Беларуси.

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