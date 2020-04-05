Таджикистан коронавирус не пугает: 4-я лига мира, экс-динамовец возглавил чемпионов, есть "украинская" команда

Коронавирус парализовал почти весь футбол – чемпионаты продолжаются только в Беларуси, Никарагуа и Бурунди. Теперь к ним присоединился Таджикистан. Рассказываем, за кого там болеть украинцам.

В Таджикистане не зафиксировано ни одного случая инфицирования коронавирусом. "Это достаточно закрытая страна, туристический поток здесь слабый, а главной опасностью распространения вируса являются туристы. Не исключено, что изолированность обезопасила Таджикистан", – рассказывает украинский легионер местной лиги Артем Гайдаш.

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Местная федерация решила в этот уик-энд по плану начать 29-й чемпионат Таджикистана. Расширение до 10 команд (до этого было 8), система "весна-осень", 3 круга, 27 туров. Пока матчи будут проходить без зрителей – меры предосторожности.

Существует лимит на легионеров: в заявку можно внести 6 иностранцев, а одновременно на поле в составе команды могут находиться только 4. Украина – третья по представительству легионеров в Высшей лиге Таджикистана. Там играют 4 наших земляка.

Три украинца играют за ЦСКА-Памир из Душанбе:

– Артем Гайдаш, 30-летний форвард. Осенью защищал цвета хмельницкого Подолья во Второй лиге (14 матчей, 2 гола), а в новом году перешел в ЦСКА.

– Дмитрий Бондарь, 21-летний крайний защитник. Играл во Второй лиге за Днепр и Никополь, с таджикским футболом знаком по коротким выступлениям в составе Худжанда.

– Иван Пономаренко, 21-летний голкипер. Ранее находился в системе Днепра, в начале марта свободным агентом присоединился к ЦСКА.

Не сложно догадаться, что этих футболистов в ЦСКА-Памир пригласил тренер команды – украинец Сергей Жицкий. Он знаком с ними благодаря работе в Никополе и ФК Хмельницкий. За рубежом тренер работал только в грузинском Зугдиди.

Жицкий возглавил ЦСКА в середине прошлого сезона и поднял команду с последнего места в турнирной таблице на четвертое, одержав 7 побед в 11 турах. Вполне объяснимо, почему тренеру выдали кредит доверия и позволили пригласить "своих" игроков на слоты легионеров. ЦСКА – 2-кратный чемпион Таджикистана, все титулы взял в 90-х.

Четвертый наш легионер – 25-летний центрбек Алексей Ларин, который уже год выступает за Истиклол. В прошлом сезоне Ларин взял с командой "золотой дубль" – стал чемпионом Таджикистана и выиграл кубок страны.

В январе Ларин в составе Истиклола играл в азиатской Лиге чемпионов, однако в групповой раунд турнира не прошел – на последнем этапе квалификации вылетел от бывшего клуба Реброва Аль-Ахли. 4 апреля Ларин пополнил список трофеев, завоевав Суперкубок Таджикистана.

Успехи Истиклола интересны еще по одной причине – тренирует команду украинского-таджикский специалист Виталий Левченко. В начале 90-х Левченко играл за дубль киевского Динамо, потом выступал за украинский ЦСКА, а затем провел несколько матчей за Таврию.

Левченко начал тренерскую карьеру в Украине: Княжа из Счастливого, Десна, Еднисть, Арсенал-Киев. Работал с молодежной сборной Украины, тренировал сборные Таджикистана, а в 2019-м после российской командировки вернулся в таджикский чемпионат.

В прошлом сезоне Левченко работал с Худжандом, перед стартом текущего возглавил Истиклол и в Суперкубке обыграл свою предыдущую команду. Истиклол – неизменный чемпион Таджикистана с 2014 года. Поэтому задача перед тренером очевидная – удержать титул.

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