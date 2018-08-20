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Тадич: В паре Аякс – Динамо нет фаворита

13:22 38 Читати українською
Тадич: В паре Аякс – Динамо нет фаворита
Душан Тадич / Goal

Полузащитник Аякса Тадич считает, что в паре Аякс – Динамо фаворит отсутствует

"Я думаю, что Аякс должен играть в Лиге чемпионов. Мы фавориты в матче против Динамо? В плей-офф квалификации Лиги чемпионов нет фаворитов.

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Знаете, я доволен, что мы потеряли очки на прошлой неделе в матче с Хераклесом, ведь мы все

Знаете, я доволен, что мы потеряли очки на прошлой неделе в матче с Хераклес, ведь мы все должны понимать, что мы – Аякс, который никогда не должен расслабляться", – цитирует Тадича Ajax.netwerk.to.

Напомним, первый матч между Аяксом и Динамо состоится 22 августа, начало в 22:00

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Аякс - Динамо Киев: Среда 22 августа 2018

Аякс
до матча
2
дн
:
7
час
:
57
мин
Динамо Киев
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Аякс Аякс Лига чемпионов Аякс - Динамо Киев Душан Тадич Душан Тадич Динамо Киев Динамо Киев
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