Тадич уничтожил арбитра за удаление двух игроков Аякса в матче против Челси

Хавбек Аякса Душан Тадич не скрывал своего раздражения решениями рефери Джанлуки Рокки в матче 4 тура Лиги чемпионов против Челси (4:4).

Капитан амстердамцев считает, что арбитр мог и не показывать вторые желтые карточки Блинду и Велтману, нарушение которых состоялись в течение одной атаки Челси.

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"Все складывалось нормально, но потом кое-кто разрушил игру. Как можно в одном эпизоде показать сразу две красные карточки? Я ничего не понимаю. Я очень горжусь командой, мы смогли выстоять, играя вдевятером. В любом случае, мы очень злые из-за этого. На моей памяти подобное никогда не случалось", – приводит слова Тадича De Telegraaf.

К слову, 30-летний хавбек Аякса должен сыграть за сборную Сербии в матче отбора Евро-2020 против Украины, который состоится 17 ноября.

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