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Тадич уничтожил арбитра за удаление двух игроков Аякса в матче против Челси

10:32 172 Читати українською
Тадич уничтожил арбитра за удаление двух игроков Аякса в матче против Челси
Душан Тадич / Reuters

Хавбек Аякса Душан Тадич не скрывал своего раздражения решениями рефери Джанлуки Рокки в матче 4 тура Лиги чемпионов против Челси (4:4).

5’ Жоржиньо
63’ Сесар Аспиликуэта
71’ Жоржиньо
74’ Рис Джеймс
 
Тамми Абрахам 2’
Квинси Промес 20’
Кепа Аррисабалага 35’
Донни ван де Беек 55’
Дэйли Блинд 68’
Джоэл Велтман 69’
2’ Тамми Абрахам
5’ Жоржиньо
20’ Квинси Промес
35’ Кепа Аррисабалага
55’ Донни ван де Беек
63’ Сесар Аспиликуэта
68’ Дэйли Блинд
69’ Джоэл Велтман
71’ Жоржиньо
74’ Рис Джеймс

Капитан амстердамцев считает, что арбитр мог и не показывать вторые желтые карточки Блинду и Велтману, нарушение которых состоялись в течение одной атаки Челси.

Шальная перестрелка с двумя удалениями и шедевром Зиеша в видеообзоре матча Челси – Аякс – 4:4

"Все складывалось нормально, но потом кое-кто разрушил игру. Как можно в одном эпизоде показать сразу две красные карточки? Я ничего не понимаю. Я очень горжусь командой, мы смогли выстоять, играя вдевятером. В любом случае, мы очень злые из-за этого. На моей памяти подобное никогда не случалось", – приводит слова Тадича De Telegraaf.

К слову, 30-летний хавбек Аякса должен сыграть за сборную Сербии в матче отбора Евро-2020 против Украины, который состоится 17 ноября.

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Лига чемпионов Арбитры Джанлука Рокки Джанлука Рокки Челси - Аякс Душан Тадич Душан Тадич Аякс Аякс
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