Опытный атакующий хавбек – игрок недели в ЛЧ, сообщает официальный сайт УЕФА.

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В голосовании болельщиков Тадич опередил трех конкурентов – вингера Боруссии Д Санчо, полузащитника Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеша и защитника Аталанты Робина Госенса. Серб в матче против Митьюлланда оформил 2 результативные передачи. Это позволило амстердамцам одержать победу (3:1) и продолжить борьбу за выход в 1/8 финала.

В нынешнем сезоне Душан Тадич провел 13 матчей во всех турнирах, в которых забил 9 мячей и отдал 6 ассистов.

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