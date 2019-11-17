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Тадич: Сборная Сербии заслужила победу над Украиной

20:37 29 Читати українською
Тадич: Сборная Сербии заслужила победу над Украиной
Душан Тадич (с мячом) / Starsport

Хавбек сборной Сербии Душан Тадич оценил выступление своей команды в матче 10 тура отбора Евро-2020 против Украины (2:2).

9’ Душан Тадич
56’ Александар Митрович
 
Роман Яремчук 33’
Артем Беседин 90+3’
9’ Душан Тадич
33’ Роман Яремчук
56’ Александар Митрович
90+3’ Артем Беседин

"Мы заслужили победу, жаль, что мы пропустили этот злополучный гол. Состоялось много хороших изменений по сравнению с последним матчем.

Сербия – Украина – 2:2 – видео голов и обзор матча

Я больше доволен нашим выступлением против Украины, чем против Люксембурга, потому что мы играли с более серьезной сборной и избежали многих провалов. Нам нужно исправить некоторые мелкие детали. Надо отдавать меньше инициативы сопернику. Мы должны быть более стабильными, серьезная команда не может позволить себе столько взлетов и падений", – цитирует Тадича Kurir sport.

Напомним, сербы заняли третье место группы В, однако у них остаются пробиться в основной этап Евро-2020 через Лигу наций.

Украина в Сербии вырвала драматическую ничью благодаря Беседину, завершив отбор Евро-2020 без поражений

blog_ava
Сербия – Украина – 2:2 – видео голов и обзор матча
19:00
3832
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Сербия - Украина Евро-2020 Душан Тадич Душан Тадич Сербия Сербия
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