Капитан Аякса Душан Тадич вписал свое имя в историю нидерландского чемпионата.

В феерическом матче против Камбюра сербский форвард отметился двумя ассистами. Таким образом Тадич прошел отметку в 100 результативных передач в чемпионате и повторил, казалось, вечный рекорд Пита Кайзера – легенды Аякса 60-х и 70-х.

У Тадича и Кайзера теперь по 101 ассисту в Эредивизи, информирует Opta. На третьем месте в списке еще один экс-игрок Аякса Хаким Зиеш (87 ассистов), а дальше идет Дирк Кюйт (78 голевых передач).

К слову, в сезоне 2020/21 Тадич провел 51 матч во всех турнирах, в которых забил 22 мяча и отдал 26 результативных передач. А в текущем сезоне в активе серба уже 3 гола и 4 ассиста.

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