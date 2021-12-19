Тадич побил рекорд Месси по количеству ассистов в одном календарном году
11:05 - Читати українською
Полузащитник Аякса Душан Тадич отметился незаурядным достижением в 2021 году, умудрившись оставить позади Лионеля Месси.
Серб отдал результативную передачу на Алле в поединке 16-го Эредивизи, благодаря чему сумел превзойти достижение Лионеля Месси.
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Как сообщает DAZN, этот ассист стал 37-м для Тадича в 2021 году. Месси же 36 раз ассистировал партнерам в течение 2011 года.
К слову, Душан провел 22 поединка за Аякс в текущем сезоне во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 12 ассистов.
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