Тадич: Нам должно быть стыдно

Полузащитник сборной Сербии Душан Тадич прокомментировал разгромное поражение (0:5) в матче квалификации Евро-2020 против сборной Украины.

"Да, это самый сложный момент в карьере. Очень ужасная игра, я думаю, что мы постоянно не успевали, и почти не давили на соперника.

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Украина выглядела более мощной, чем она есть на самом деле. Поэтому мы должны проанализировать игру и быть самокритичны.

Мы должны взять на себя ответственность и не допускать, такого в будущем. Это очень болезненное поражение. Мы все должны посмотреть в зеркало и не искать виновника в других. Во-первых, мы должны начинать с себя.

Я бы не сказал, что мы ошиблись с расстановкой на игру. Украинцы были более быстрые, лучше играли в обороне, а мы постоянно не успевали за ними", - поделился Тадич в комментарии Sportske.

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