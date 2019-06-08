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Тадич: Нам должно быть стыдно

09:13 121 Читати українською
Тадич: Нам должно быть стыдно
Душан Тадич / AP

Полузащитник сборной Сербии Душан Тадич прокомментировал разгромное поражение (0:5) в матче квалификации Евро-2020 против сборной Украины.

26’ Виктор Цыганков
28’ Виктор Цыганков
46’ Евгений Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Евгений Коноплянка
 
26’ Виктор Цыганков
28’ Виктор Цыганков
46’ Евгений Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Евгений Коноплянка

"Да, это самый сложный момент в карьере. Очень ужасная игра, я думаю, что мы постоянно не успевали, и почти не давили на соперника.

"Встреча мощи и бессилия". Сербские СМИ признают логичность своего позора, но возмущены поведением Арены Львов

Украина выглядела более мощной, чем она есть на самом деле. Поэтому мы должны проанализировать игру и быть самокритичны.

Мы должны взять на себя ответственность и не допускать, такого в будущем. Это очень болезненное поражение. Мы все должны посмотреть в зеркало и не искать виновника в других. Во-первых, мы должны начинать с себя.

Я бы не сказал, что мы ошиблись с расстановкой на игру. Украинцы были более быстрые, лучше играли в обороне, а мы постоянно не успевали за ними", - поделился Тадич в комментарии Sportske.

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Теги
Украина Украина Сборная Украины Евро-2020 Украина - Сербия Сербия Сербия Душан Тадич Душан Тадич
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