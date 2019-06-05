Тадич – о предстоящем матче со сборной Украины: У соперника есть интересные исполнители, но мы будем играть на победу

Полузащитник сборной Сербии и Аякса Душан Тадич поделился ожиданиями от предстоящего отборочного матча на Евро-2020 против сборной Украины.

"Смотрел игру Украина с Португалией и могу сказать, что Украина – хорошо организованная команда, которая имеет нескольких интересных футболистов в составе.

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У нас есть игроки, которые находятся в хорошей форме, поэтому, думаю, мы сможем добиться положительного результата.

Посмотрим, как мы войдем в игру, как будет развиваться ситуация. Во всех случаях, мы постараемся победить", – приводит слова Тадича официальный сайт футбольного союза Сербии.

Напомним, матч Украина – Сербия состоится 7 июня на Арене-Львов. Начало игры в 21:45.

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