Тадич – лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Форвард Аякса Душан Тадич получил награду за прекрасную игру в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Реала.

Тадич признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА. Сербский форвард победил в голосовании Уго Льориса, Ромелу Лукаку и Муссу Мареджа.

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Тадич поиздевался над Реалом на Сантьяго Бернабеу. Аякс сотворил сенсацию, обыграв действующего обладателя трофея со счетом 1:4 и выбив его из турнира. Главный герой встречи – 30-летний нападающий. В его активе два классных ассиста на Зиеха и Нереса, а также эффектный гол в ворота "сливочных".

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