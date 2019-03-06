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Тадич – о своем финте: Зидан был моим любимым игроком, возможно, я пересмотрел видео с его игрой

13:18 76 Читати українською
Тадич – о своем финте: Зидан был моим любимым игроком, возможно, я пересмотрел видео с его игрой
Душан Тадич / Соцсети

Герой матча 1/8 финала Лиги чемпионов между Реалом и Аяксом прокомментировал поединок и свой невероятный финт.

70’ Марко Асенсио
93’ Начо
 
Хаким Зиеш 7’
Давид Нерес 18’
Душан Тадич 64’
Лассе Шьоне 72’

"Возможно, это лучший футбол, в который я когда-либо играл. Мы победили лучший клуб в мире. Это особый день, ведь мы одержали эту ​​победу.

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Я очень горжусь нашими болельщиками, одноклубниками, тренерами, руководством. Думаю, мы многих осчастливили. Ради таких моментов я и перешел в Аякс.

Мы показываем замечательные вещи, когда все работают на благо команды. Нам нужно продолжать в том же духе.

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Зидан был моим любимым игроком. Все, что он делал, получалось по-особенному. Возможно, я пересмотрел видео с его игрой", – цитирует Тадича De Telegraaf.

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Лига чемпионов Реал Мадрид - Аякс Аякс Аякс Душан Тадич Душан Тадич
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