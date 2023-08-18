На прошлой неделе Динамо и СК Днепр-1 проиграли своим соперникам и не принесли ничего в таблицу коэффициентов. Вчера удалось немного реабилитироваться.

Динамо взяло реванш у Ариса и прошло дальше в ЛК – Сидорчук и Андриевский создали красоту, Бущан выиграл серию пенальти

Киевляне обыграли в основное и дополнительное время Арис и заработали 1 очко, а успех в серии пенальти уберег от потери второго еврокубкового полпреда. Днепряне вылетели из Лиги Европы в Лигу конференций, но расписали ничью со Славией, заработав пол очка.

Разделив этот урожай на пять команд, получим 0,3 балла в таблицу коэффициентов. Украина сохраняет место в топ-15 рейтинга.

К сожалению, конкуренты выступают еще лучше. Шесть ассоциаций, преследующих Украину, провели неделю еще лучше. Израиль, Чехия, Греция и Хорватия набрали по 0,5 балла, Дания – 0,625, а Польша – 0,75.

Норвегия ушла в отрыв на 14 месте, прибавив в свой актив 0,75 балла. Можно радоваться просадке (0,2 балла) Сербии, Швейцарии и Австрии, однако эти страны уже оторвались слишком далеко.