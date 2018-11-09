Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отпускает Бельгию в отрыв и ставит под угрозу даже 9 место

4 тур Лиги чемпионов и Лиги Европы принес Украине не слишком утешительные новости. Украинские команды смогли добыть только 4 очка, в результате чего Бельгия оторвалась в таблице коэффициентов УЕФА.

В 4 туре еврокубков копилку Украины в таблице коэффициентов УЕФА смогло пополнить только Динамо. Киевляне победили Ренн на НСК Олимпийский и близки к выходу в плей-офф Лиги Европы.

Шахтер и Ворскла этой неделе не смогли добыть очки. Дончане потерпели сокрушительное поражение от Манчестер Сити, а Ворскла дома уступила Карабаху. Поскольку за каждую победу на групповом этапе еврокубков начисляется 2 очка, то таким образом Украина получила в свой рейтинг национальных ассоциаций 0,4 балла и продолжает занимать 9 место в таблице коэффициентов, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Конкурент Украины Бельгия, которую мы, к слову, еще совсем недавно опережали, ушла в отрыв. Если 2 недели назад у Украины и Бельгии было равное количество баллов, то сейчас наши соперники уже впереди на 0,2. При этом у бельгийцев большее количество команд, которые продолжают выступать в еврокубках – 4 против 3.

Общий же актив украинских команд в сезоне 2018/19 составляет 3.800 баллов против 5.2000 у Бельгии.

На 10 позиции продолжает размещаться Турция, в активе которой 33.200 баллов (у Украины – 37.100). Стоит отметить, что 7, 8 и 9 места дают право на одинаковое представительство команд в еврокубках. А вот 10 ступенька заставит вице-чемпиона начинать путь в Лигу чемпионов не с третьего раунда квалификации, а со второго.

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При этом такой печальный итог для Украины довольно вероятен – ведь летом 2019 года у нас отпадет 10 баллов, а у Турции только 6. Поскольку разрыв прямо сейчас составляет уже менее 4 баллов, Украине кровь из носу необходимо завершить еврокубковый сезон с лучшим показателем, чем у Турции. При этом у турок также остались 4 команды в еврокубках.

Верхушка рейтинга осталась без изменений – Испания, Англия и Италия.

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