"Футбол 24" традиционно берется за анализ ситуации в таблице коэффициентов УЕФА по итогам очередного тура группового турнира в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций сезона 2021/22.

Завершился второй тур группового этапа еврокубков. У отечественного болельщика снова было мало причин радоваться. Из трех команд очки в общую копилку принес только Шахтер. Донетчане в Киеве расписали 0:0 с миланским Интером, хотя имели возможности вырвать победу.

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Однако, и "нерадзурри" вполне могли вернуться на Апеннины со щитом – двойной сэйв Пятова на последних минутах стал яркой демонстрацией действительно хорошей формы ветерана. В свою очередь Динамо и Заря очередные поединки проиграли фактически без боя. "Бело-синие" были уничтожены Баварией в Мюнхене (0:5), а подопечные Виктора Скрипника оформили справедливое домашнее фиаско от Ромы (0:3).

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Итак, Украина набрала в течение этой недели мизерные 0,2 пункта в таблице коэффициентов УЕФА. Как и прежде, общий результат позволяет удерживать 11-е место. Эта позиция гарантирует на лето 2023 года представительство в еврокубках на уровне пяти команд. В частности, в Лиге чемпионов сыграют два коллектива, но вице-чемпион стартует со 2-го тура квалификиции, а чемпион – с плей-офф квалификации.

Лучшим вариантом для Украины является 10-е место. Тогда чемпион будет начинать ЛЧ сразу с группового этапа. Но пока отставание от Шотландии составляет 0,9 баллов. Представители Каледонии – Рейнджерс и Селтик – вообще проиграли свои матчи в Лиге Европы. Теперь шотландцев обошла Россия. В казну страны-агрессора добавили очков Зенит и Спартак, одолев Мальме и Наполи соответственно.

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К слову, в следующем туре еврокубков наших представителей ждать не менее серьезные противостояния. В Лиге чемпионов Шахтер примет дома мадридский Реал, а Динамо поедет в гости к Барселоне. Зато луганская Заря полетит в Софию на поединок с ЦСКА. Еврокубковый мидуик пройдет 19-21 октября.

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