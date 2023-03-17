Шахтер получил разгром от Фейеноорда, вылетел из Лиги Европы и не пополнил национальную казну на этой неделе. Украина финишировала на 14 месте с общим урожаем 29,5 очка. Обойти нас никто не может, что является маленьким плюсом. Однако Базель еще раз расписал ничью (0,25 очка в таблицу) со Слованом и продолжил выступления в Лиге конференций. Швейцария увеличила отрыв до 1,3 очка.

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Катастрофы удалось избежать. Благодаря попаданию в топ-15, Украина сохранила 5 команд в еврокубках и 2 в Лиге чемпионов.

Распределение мест в сезоне-2024/25 для Украины:



чемпион – старт в плей-офф чемпионской квалификации Лиги чемпионов

вице-чемпион – старт во втором раунде нечемпионской квалификации Лиги чемпионов

бронзовый призер – старт в третьем раунде квалификации Лиги Европы

четвертое и пятое места – старт во втором раунде квалификации Лиги конференций

Как видим, мы потеряли прямую путевку в групповой раунд ЛЧ. Завоевать ее можно будет только одним способом – в сезоне-2023/24 стать одной из двух лучших ассоциаций. То есть набрать ≈20 очков за сезон. Напомним, что в этой кампании Украина наскребла 5,7 очка и показала 21 результат.

Стоит вспомнить, кто сколько принес для страны. Успешнее всего выступил Шахтер. "Горняки" заработали 13 пунктов, которые после разделения на всех полпредов (5) превратились в 2,6 очка для таблицы коэффициентов. Это 46% общего плюса. СК Днепр-1 добавил в казну 1,8 очка (9 пунктов поделить на 5), вылетев в плей-офф Лиги конференций. Динамо из-за вылета на групповом раунде Лиги Европы набрало всего 4,5 пункта и принесло 0,9 очка. Заря и Ворскла докинули по 0,2 очка.

Теперь о хорошем. В текущем сезоне Украина вела борьбу за квоту на еврокубки-2024/25. Что касается сезона 2023/24, то мы начнем его на 12 месте. Формально с этой позиции страна тоже не получает гарантированное место в группе Лиги чемпионов. Но есть нюансы:

Первый – террористическая Россия (10 строчка) дисквалифицирована.

Второй – если текущую Лигу чемпионов выиграет команда, которая квалифицируется в турнир через национальную лигу, то квота победителя ЛЧ перейдет чемпиону 12 ассоциации. То есть чемпиону Украины. В ЛЧ продолжают борьбу 8 команд. 5 из них идут на первых-вторых местах в своих лигах и почти гарантированно отберутся в ЛЧ. Нас беспокоят только Интер и Милан (2 и 4 место Серии А), а также Челси (10 место АПЛ).

Больше всего пугает команда Мудрика, которая уже не отыграет отставание от топ-4 АПЛ, но достаточно сильна, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Челси показывает положительную динамику и имеет опыт восхождения на европейскую вершину после смены тренера во время сезона (Роберто Ди Маттео и Томас Тухель именно так приводили Челси к триумфам в ЛЧ).